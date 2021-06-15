Общество

Россияне рассказали, как они борются с профессиональным выгоранием

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей и выяснила, как часто работающие россияне выгорают на работе, как борются с последствиями и по каким причинам у них случилось выгорание.

Опрос показал, что 64% опрошенных россиян, по их мнению, были подвержены профессиональному выгоранию, еще 18% ответили, что не испытывали пока что проблем с этим, остальные затруднились ответить. Как сообщает hh.ru, самые высокие показатели по уровню выгорания зафиксированы среди жителей Томской области (76%), Петербург находится на 6 месте по уровню выгорания в общероссийском рейтинге, в свою очередь опрошенные жители регионов СЗФО отмечали, у них не такой высокий уровень выгорания и в не попали в топ-10 анти-лидеров.

В разрезе профессий чаще всего жалуются на выгорание HR-специалисты и другие работники сферы управления персоналом, а также маркетологи и работники рекламной и PR-cферы (80% в каждой области). Работники туристической сферы, топ-менеджмент, ИТ-специалисты тоже вошли в топ-5 профсфер, в которых работники чаще других отмечали, что у них было выгорание. Наименьшая доля «выгоревших» судя по данным опроса среди рабочего персонала (39%).

Почти каждый второй опрошенный из тех, кто сталкивался с выгоранием, решал проблему достаточно кардинально – менял место работы на новое. Еще одним популярным способом уйти от проблемы респонденты назвали отпуск (43%). 26% занимались спортом, чтобы отвлечься, а вот каждый пятый решался на смену профессии и переходил в другую сферу деятельности. Медитацию как способ борьбы с выгоранием выбрали 13%, еще 10% посещали психолога, 9% ответили, что им помог алкоголь, 7% выбрали курение. Опрошенные также указывали и другие варианты борьбы с выгоранием: арт-терапия, волонтерство, путешествия, обучение новым навыкам, тяжелый физический труд.

«Интересно, что смену профессии как метод борьбы с профессиональным выгоранием чаще других отмечали работники банковской сферы (30%), административный персонал и специалисты из научной и образовательной сферы (27%). Отпуск как метод борьбы с выгоранием чаще выбирают ИТ-специалисты, маркетологи, бухгалтеры и работники продаж. При этом каждый третий опрошенный, который не был подвержен выгоранию, считает, что ему помогло в этом занятие спортом, а также регулярные отпуска пусть и небольшие. 8% признались, что им помогла медитация, еще 8% заявили, что просто вовремя сменили профессию», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова.