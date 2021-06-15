Общество

Назван способ защитить свое жилье от тополиного пуха

Сотрудник клининговой компании Вера Глебовская в беседе с телеканалом «Звезда» в понедельник, 14 июня, дала советы, как обезопасить свое жилье от тополиного пуха.

По ее словам, решить проблему помогут москитные сетки на окна и влажная уборка. При этом, отметила Глебовская, если квартира располагается в месте, где вокруг растет слишком много тополей, то влажную уборку следует делать чаще, пишут «Известия».

Также собеседница телеканала посоветовала не открывать широко окна тем, у кого не установлены москитные сетки, пишет сайт 360tv.ru. Вместо сетки можно использовать простынку или пеленку.

Ранее аллерголог-пульмонолог Ирина Кузнецова рассказала, для кого опасен тополиный пух. По ее словам, прежде всего в зоне риска находятся люди, страдающие поллинозом и бронхиальной астмой.