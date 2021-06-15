Общество

Росстат определил категорию россиян с наибольшей пенсией

В России наибольшие пенсии положены государственным гражданским служащим. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

По состоянию на 1 января средний размер пенсии госслужащих достиг 22 792 рубля, при этом средний размер пенсии в целом составил 15 744 рубля, а средний размер пенсии по старости — 16 790 рублей.

Ранее Счетная палата сообщила, что средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января этого года составил 16 789 рублей. Это на 911,58 рубля (на 5,7%) больше, чем на начало 2020 года. Индексация страховых выплат неработающим пенсионерам с 1 января составила 6,3%. В результате средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера, как указывала Счетная палата, повысился на 1 032,25 рубля и составил на 1 января 17 535,98 рубля.

Для сравнения, средний размер пенсии за выслугу лет для космонавтов в 2016 году составлял 446,2 тысячи рублей, в 2017 — 451,8 тысячи рублей, в 2018 — 463,4 тысячи рублей.

Параметры индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам до 2024 года были закреплены в президентских поправках к пенсионной реформе. Ежегодное повышение предусматривается с 1 января каждого года. В 2022 году пенсии должны увеличить на 5,9%, в 2023-м — на 5,6%, в 2024-м — на 5,5%.