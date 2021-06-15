Более 700 млн рублей направили на развитие сельских школ Псковской области

775,3 миллиона рублей выделил комитет по образованию Псковской области на развитие сельских школ региона в 2021 году. Это на 1,5% меньше, чем за прошлый год, сообщили Псковской Ленте Новостей в профильном комитете.
Как пояснили в комитете по образованию, снижение финансирования связано с уменьшением количества обучающихся.
На расходы школ, относящиеся к организации учебного процесса (исключая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, выплату отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения), комитет направил 693,6 миллиона рублей.
Кроме того, сельские школы в этом году получили дополнительные средства на:
Финансирование сельских школ ежегодно проводится по повышенному нормативу с учетом коэффициента удорожания в зависимости от местоположения и наполняемости школы, напомнили в профильном комитете.