Общество

Более 700 млн рублей направили на развитие сельских школ Псковской области

775,3 миллиона рублей выделил комитет по образованию Псковской области на развитие сельских школ региона в 2021 году. Это на 1,5% меньше, чем за прошлый год, сообщили Псковской Ленте Новостей в профильном комитете.

Как пояснили в комитете по образованию, снижение финансирования связано с уменьшением количества обучающихся.

На расходы школ, относящиеся к организации учебного процесса (исключая расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, выплату отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения), комитет направил 693,6 миллиона рублей.

Кроме того, сельские школы в этом году получили дополнительные средства на:

ремонт спортзалов - 3,2 млн рублей для трех школ,

открытие 8 учебных центров «Точка роста» - 12,5 млн рублей,

обновление компьютерного оборудование - 28,5 млн рублей для 15 школ,

ремонт зданий, включая приобретение сопутствующих товаров и услуг в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации - 37,5 млн рублей выделено 10 школам.

Финансирование сельских школ ежегодно проводится по повышенному нормативу с учетом коэффициента удорожания в зависимости от местоположения и наполняемости школы, напомнили в профильном комитете.