Общество

Псковские спортсмены собрали 10 кубов мусора перед соревнованиями

Псковские любители спортивного ориентирования выехали на субботник в лесной массив у деревни Печки. Спортсмены собрали и вывезли с участка 10 кубов строительного мусора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации спортивного ориентирования Псковской области.

«К сожалению, в нашем обществе остаются люди, которые не понимают, какой вред они наносят своим потомкам такими несанкционированными мусорными захоронениями. Но нужно отметить, что и сознательных граждан у нас становится больше, и количество мусора в местах активного отдыха постепенно уменьшается. Люди стали понимать, что мусор за собой нужно убирать в мусорные контейнеры», - сказал председатель Федерации Алексей Никитин.

После уборки участники субботника провели соревнования. Они боролись за победу в различных возрастных группах (от 8 до 80 лет) на трассах от 1 до 7 километров. Сильнейшие спортсмены получили грамоты и медали комитета по спорту Псковской области.

Подобные акции спортсмены проводят на протяжении 15 лет в разных районах Псковской области в рамках проекта «К экологической культуре через спорт».