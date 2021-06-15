Общество

Директора великолукской фирмы будут судить за злостное уклонение от уплаты долгов

Директора великолукской коммерческой организации, злостно не исполняющего решения четырех судов, вступивших в законную силу, и уклонившегося от погашения от кредиторской задолженности, могут привлечь к уголовной ответственности. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В период с 2020 по 2021 год обвиняемый, зная о вступивших в законную силу пяти решениях судов о взыскании с его коммерческой организации долгов на общую сумму 12 488 655 рублей, укрывал доходы организации от судебных приставов.

Уголовное дело направили в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.