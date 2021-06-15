Общество

Золотую набережную в Пскове благоустроят до 30 июня

Золотую набережную приведут в порядок в Пскове до 30 июня. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков, отвечая на обращение по этому поводу на сайте губернатора.

«Подрядная организация выполнит устройство асфальтобетонного покрытия на Золотой набережной и благоустройство прилегающей территории в срок до 30 июня 2021 года», - ответил сити-менеджер. При этом он пояснил, что бюджет города Пскова на 2021 год не предусматривает финансирование работ по ремонту лестницы на Золотой набережной.

Отвечая на вопрос о сливе и неприятном запахе на территории Золотой набережной, за шпагатной фабрикой, Александр Братчиков сообщил, что силами муниципального предприятия «Горводоканал» производится прочистка и откачивание хозяйственно-бытовой канализации в целях предотвращения попадания стоков в реку Пскову. «Данный вопрос находится на контроле в управлении городского хозяйства администрации города Пскова», - добавил он.