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Общество

Елена Полонская ответила на вопросы псковичей о благоустройстве

15.06.2021 12:39|ПсковКомментариев: 0

Глава Пскова Елена Полонская провела прием граждан в Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В частности, к главе муниципалитета обратилась псковичка и попросила установить во дворе ее дома знаки «Парковка для инвалидов», а также благоустроить парковочную площадку на зеленой зоне. Елена Полонская сообщила, что проведет общедомовое собрание с жильцами, чтобы учесть мнение каждого. По ее словам, для установки знаков необходим протокол решения собрания собственников.

Кроме того, поступило несколько обращений по ремонту дворовых территорий на улице Юбилейной. Елена Полонская отметила, что данные участки уже включены в программу благоустройства и будут отремонтированы в порядке своей очереди.

Жительница дома по улице Николая Васильева, 65А сообщила о некачественной работе управляющей компании. Глава Пскова организует встречу с представителями организации, чтобы выстроить конструктивный диалог.

Также горожане озвучили ряд социальных вопросов и получили консультации.

Теги: #псков #прием граждан #Глава города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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