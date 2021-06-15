Общество

Число жертв коронавируса в Псковской области достигло 437

Число скончавшихся от коронавируса в Псковской области достигло 437. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, по состоянию на утро 15 июня в регионе зафиксировано два новых смертельных случая.

Напомним, 49 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 14 июня. За все время пандемии COVID-19 в регионе подтвердили у 38 462 человек.

За сутки от коронавируса избавились 14 пациентов, всего - 32 906. Скончались 435 человек.

За 24 часа в регионе провели 343 теста на COVID-19, всего - 399 914.

Статистика по районам:

Псков – 13991

Великие Луки – 6407

Бежаницкий район - 365

Великолукский район – 854

Гдовский район – 580

Дедовичский район – 798

Дновский район - 317

Красногородский район – 229

Куньинский район – 339

Локнянский район - 267

Невельский район – 1468

Новоржевский район – 485

Новосокольнический район – 988

Опочецкий район – 931

Островский район – 1927

Палкинский район – 418

Печорский район – 728

Плюсский район – 597

Порховский район – 1171

Псковский район – 3193

Пустошкинский район – 371

Пушкиногорский район - 357

Пыталовский район – 423

Себежский район – 611

Стругокрасненский район – 398

Усвятский район – 203

Иногородние – 46.