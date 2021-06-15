Число жертв коронавируса в Псковской области достигло 437

Число скончавшихся от коронавируса в Псковской области достигло 437. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, по состоянию на утро 15 июня в регионе зафиксировано два новых смертельных случая.
Напомним, 49 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 14 июня. За все время пандемии COVID-19 в регионе подтвердили у 38 462 человек.
За сутки от коронавируса избавились 14 пациентов, всего - 32 906. Скончались 435 человек.
За 24 часа в регионе провели 343 теста на COVID-19, всего - 399 914.
Статистика по районам:
- Псков – 13991
- Великие Луки – 6407
- Бежаницкий район - 365
- Великолукский район – 854
- Гдовский район – 580
- Дедовичский район – 798
- Дновский район - 317
- Красногородский район – 229
- Куньинский район – 339
- Локнянский район - 267
- Невельский район – 1468
- Новоржевский район – 485
- Новосокольнический район – 988
- Опочецкий район – 931
- Островский район – 1927
- Палкинский район – 418
- Печорский район – 728
- Плюсский район – 597
- Порховский район – 1171
- Псковский район – 3193
- Пустошкинский район – 371
- Пушкиногорский район - 357
- Пыталовский район – 423
- Себежский район – 611
- Стругокрасненский район – 398
- Усвятский район – 203
- Иногородние – 46.