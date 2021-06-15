Общество

Александр Козловский предложил модернизацию существующих ФАПов вместо создания новых

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский предложил модернизировать здания существующих ФАПов вместо строительства новых. Соответствующее предложение он озвучил на расширенной встрече по вопросам здравоохранения в Дновском филиале Порховской межрайонной больницы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, о планах модернизации первичного звена здравоохранения в Дновском районе рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Программа модернизации рассчитана на 2021-2025 годы. В ближайшие годы в Дновском районе будут построены новые ФАПы, также ожидается поставка медицинского транспорта. В частности, в следующем году новые фельдшерско-акушерские пункты появятся в деревнях Искра и Большое Юрково, в 2023 году – в поселке Дачное, деревнях Выскодь и Морино, а в 2025 году – в деревнях Белое, Лукомо и Гаврово.

Что касается автотранспорта, то, по словам руководителя профильного комитета, в Дновский район в конце 2020 года поступили два медицинских автомобиля, в этом году ожидается поставка еще одного, в 2022 году – трех автомобилей, а в 2023-м – еще двух.

Еще одним блоком программы модернизации является поставка оборудования. По словам Марины Гаращенко, Дновский филиал Порховской межрайонной больницы практически полностью укомплектован современным медицинским оборудованием. Однако в случае необходимости будет предусмотрена дополнительная закупка оборудования.

В ходе встречи рассмотрели возможность выбора места строительства ФАПов с привлечением глав районов и общественности. Секретарь Дновского местного отделения партии «Единая Россия», глава района Михаил Шауркин заявил о необходимости корректировки точки размещения нового ФАПа в деревне Выскодь. Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов отметил целесообразность участия глав районов в выборе мест для строительства ФАПов. В результате обсуждения по инициативе главы района и волости будет дополнительно проработано место размещения фельдшерско-акушерского пункта.

«В 2021 и 2022 годах корректировку уже нельзя провести: окончательные и последние изменения в программу модернизации внесены, все точки утверждены. Корректировки возможны начиная с 2023 года», – пояснила Марина Гаращенко и выразила готовность выехать в Выскодь и посмотреть место для ФАПа.

В продолжение темы Александр Козловский предложил рассмотреть возможность модернизации зданий существующих ФАПов вместо строительства новых. «Я часто во время выездов в районы слышу от местных жителей о том, что если из здания выезжают, сложно организовать загрузку этого помещения, оно начинает пустовать и разваливаться. Если есть возможность, и целесообразно использовать имеющиеся помещения, то необходимо брать в работу этот вариант. Возможно, где-то конструктив может не позволять использовать существующее здание по современным требованиям. Надо каждый конкретный случай рассматривать», – сказал Александр Козловский.

Программа модернизации, как отметила Марина Гаращенко, предполагает строительство модуля и капитальный ремонт ФАПа, если он подлежит капремонту. «На каждом объекте проводится экспертиза», – добавила руководитель профильного комитета.