Общество

Военкомат приглашает псковичей на службу по контракту

Военный комиссариат города Пскова и Псковского района продолжает набор граждан на военную службу по контракту из числа офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военкомате.

В качестве кандидатов рассматривают мужчин, годных к военной службе по состоянию здоровья, в возрасте от 18 до 40 лет, отслуживших действительную военную службу, имеющих хорошую физическую подготовку. Также они должны пройти профессионально-психологический отбор, проверку УМВД и ФСБ.

За справками следует обращаться по адресу: город Псков, улица Первомайская, дом 38, кабинет №22. Уточнить информацию можно по телефону 72-72-65.