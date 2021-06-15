Общество

Медицинский класс откроют в псковской школе

Медицинский профильный 10 класс откроют в гуманитарном лицее города Пскова с 1 сентября в рамках реализации проекта предпрофессионального образования «Медицинский класс в псковской школе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Цель проекта — развитие естественнонаучного предпрофильного и профильного обучения медицинской направленности для формирования у школьников осознанного выбора профессии, отметили а администрации.

В этом классе преподавание учебных предметов учебного плана будут вести учителя лицея, а курсов и дисциплин в рамках дополнительных общеобразовательных программ медицинской направленности - преподаватели института медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета.

Преимущества программы для обучающихся медицинских классов:

углубленное изучение биологии и химии с использованием материалов о самых современных научных достижениях в области естествознания и медицины;

подготовка к олимпиадам и научно-практическим конференциям, победа в которых дает возможность получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ;

пользование инфраструктурой вуза (бассейном, библиотекой, лабораториями, спортзалами);

возможность заключения договора на целевое обучение в вузах России;

при поступлении в ПсковГУ на бюджетные места выпускникам медицинских классов назначается персональная повышенная стипендия, а в случае поступления на платной основе – существенные скидки на оплату обучения.

Проект реализуется по поручению губернатора Псковской области. Участвуют в его реализации:

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»;

МАОУ «Гуманитарный лицей»;

комитет по образованию Псковской области;

управление образования администрации города Пскова;

комитет по здравоохранению псковской области;

ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница».

Гуманитарный лицей приглашает на обучение в медицинский класс выпускников 9-ых классов. Подробности можно узнать по телефонам: 75-46-03, 72-31-98, 72-46-03.