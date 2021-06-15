Медицинский класс откроют в псковской школе

Медицинский профильный 10 класс откроют в гуманитарном лицее города Пскова с 1 сентября в рамках реализации проекта предпрофессионального образования «Медицинский класс в псковской школе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Цель проекта — развитие естественнонаучного предпрофильного и профильного обучения медицинской направленности для формирования у школьников осознанного выбора профессии, отметили а администрации.
В этом классе преподавание учебных предметов учебного плана будут вести учителя лицея, а курсов и дисциплин в рамках дополнительных общеобразовательных программ медицинской направленности - преподаватели института медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета.
Преимущества программы для обучающихся медицинских классов:
Проект реализуется по поручению губернатора Псковской области. Участвуют в его реализации:
Гуманитарный лицей приглашает на обучение в медицинский класс выпускников 9-ых классов. Подробности можно узнать по телефонам: 75-46-03, 72-31-98, 72-46-03.