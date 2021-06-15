Общество

В гдовской деревне возродят культурную жизнь и повысят качество связи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание с руководством региональных управлений и комитетов, посвященное наиболее острым вопросам, которые озвучили жители деревни Вейно Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона проконтролировал выполнение ранее данных поручений, направленных на анализ и решение ряда инфраструктурных задач: приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры, улучшение транспортной доступности и качества телефонной связи, открытие досуговых учреждений и борьба с зарастанием территорий борщевиком.

Открывая совещание, губернатор напомнил, что органы власти на местах должны работать, а не перекладывать ответственность на региональный и федеральный уровни. «Вопросов от жителей было много, но большая их часть могла быть решена на местном уровне», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Далее участники подробно разобрали каждое направление. В первую очередь, речь зашла об участках автодорог Добручи - Вейно и Вейно - Журавлев Конец. Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин отметил, что обе дороги гравийные. Ежегодно проводятся плановые работы по приведению их в порядок. Наибольшие сложности — в осенне-весенний период, но и в это время, заверил Борис Елкин, комитетом и районной властью принимаются неотложные меры.

Глава региона поручил в межсезонье осуществлять постоянный контроль состояния обозначенных участков. Особый акцент Михаил Ведерников сделал на соблюдении запрета на движение лесовозов и иной крупной техники в установленные периоды.

Анализируя транспортную доступность, участники совещания пришли к выводу, что изменение существующего автобусного маршрута в настоящее время нерентабельно, учитывая низкое число местных жителей деревни. В настоящее время в населенном пункте проживают около 40 человек.

В ходе рассмотрения вопроса об обеспечении населенного пункта устойчивой мобильной связью, начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев сообщил, что деревню Вейно включат в одну из целевых программ, реализующих мероприятия по повышению качества связи.

Проблему приватизации жилых домов в деревне решат посредством адресной помощи от специалистов администрации области. Соответствующее предложение и. о. председателя регионального комитета по управлению государственным имуществом поддержал губернатор.

В завершение совещания председатель комитета по сельскому хозяйству и техническому надзору Псковской области Николай Романов проинформировал о работах на территории площадью 3 га в рамках программы по борьбе с борщевиком.

Культурную жизнь в населенном пункте предложено частично возродить с помощью автоклуба. Он поступит в Гдовский район уже в июле этого года. Первый рабочий выезд передвижная концертная площадка совершит именно в деревню Вейно, проинформировала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Помещение, в котором в настоящее время собираются на праздники жители, она обозначила как аварийное. Кроме того, здание не оформлено в муниципальную собственность, что не позволяет за счет бюджета проводить в нем какие-либо ремонты. Открытие на территории поселения нового учреждения культуры невозможно ввиду малочисленности деревни, добавила Ольга Тимофеева.

Глава региона также призвал руководство районной власти к популяризации среди жителей деревень ТОСов, с помощью которых инициативные граждане могут самостоятельно на местах решать наиболее актуальные вопросы.