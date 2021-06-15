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Общество

Ситуационный центр губернатора создадут в Псковской области

15.06.2021 13:02|ПсковКомментариев: 0

Ситуационный центр губернатора (СЦГ) Псковской области планируют создать до 31 марта 2022 года. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Дизайн-макет зала совещаний СЦГ Псковской области. Фото: документация в Единой информационной системе в сфере закупок

Согласно документации, СЦГ предназначен для:

- создания комплексного информационного пространства систематизации, сбора, надежного хранения, быстрого поиска и совместной обработки разнородной информации, поступающей из информационных систем, входящих в технологическую инфраструктуру электронного правительства Псковской области (ЭП ПО);

- увеличения скорости информационного обмена, оптимизация процессов и повышение качества принятия стратегических управленческих решений, а также оперативного реагирования на ключевые события в регионе губернатором Псковской области и руководителями исполнительных органов государственной власти Псковской области;

- мониторинга социально-экономического и общественно-политического развития региона, обеспечения комплексной безопасности, контроля ключевых показателей, а также предоставления руководителям обобщенной и детализированной информации в требуемом разрезе;

- мониторинга и повышения качества взаимодействия информационных систем, входящих в технологическую инфраструктуру ЭП ПО, обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, и информационных систем, использующих инфраструктуру взаимодействия ЭП ПО.

Дизайн-макет зала совещаний СЦГ Псковской области. Фото: документация в Единой информационной системе в сфере закупок
 

Ситуационный центр разместят в административном здании, расположенном по адресу: Псков, улица Некрасова, 23. В нем предусмотрят следующие основные рабочие зоны: ситуационный зал, помещение операторов, помещение аналитиков, центр обработки данных (ЦОД) и помещения муниципальных образований.

В составе комплекса программно-технических средств будут: мультимедийная система, вычислительная система, структурированная кабельная система и локальная вычислительная сеть, система охранной и пожарной безопасности, система электроснабжения, электроосвещения и защитного заземления ЦОД, система вентиляции и кондиционирования, система мониторинга инженерных систем ЦОД.

В рамках подготовительных работ проведут ремонт и отделку следующих помещений:

  • ситуационный зал – кабинет №300, 3 этаж;
  • помещение операторов - кабинет №312, 3 этаж;
  • помещение аналитиков - кабинет №239, 2 этаж.

Мультимедийная система ситуационного центра будет включать в себя видеостену, видеосервер, аналитический сервер, семь процессорных модулей (производительность - не менее 1,26 Терафлопс), сенсорные панели, потолочный громкоговоритель, планшетные ПК, поворотную IP-камеру FullHD для конференций и другое.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 230 млн 236 тысяч 391 рубль. Источник финансирования - областной бюджет.

Теги: #псков #закупки #Ситуационный центр губернатора Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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