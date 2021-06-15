Общество

О переменах в отношении людей к общепиту рассказал ресторатор Андрей Филатов

О том, как в будущем изменится отношение людей к общественному питанию, рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове» псковский ресторатор, эксперт Федерации рестораторов и отельеров Андрей Филатов. Эта тема, по его словам, обсуждалась в ходе форума рестораторов «GASTREET», который проходил в Сочи с 1 по 5 июня.

«Для большинства людей "гастрит" - медицинское слово, а для нас, рестораторов, - это площадка, где можно собраться и поговорить о больном», - сказал гость студии, имея в виду то, как на развитие отрасли сказалась пандемия.

По его словам, в рамках форума проходили всевозможные мастер-классы и семинары, а также работали открытые площадки для обсуждения. Выступая на одной из таких площадок от имени Федерации рестораторов и отельеров, Андрей Филатов рассказал об успехах Псковской области в сфере гастрономического туризма.

Гостю студии наиболее понравилось «прокачка» для рестораторов с участием специалистов «Сколково». «Мне понравилось, что они говорили не о сегодняшней ситуации, а о ее последствиях, которые повлияют на питание людей, спрос и на жизнь в целом. Есть страхи, что мир уже не будет прежним. Об этом сказали специалисты из "Сколково", но мне бы очень хотелось, чтобы они ошибались», - поделился Андрей Филатов. В частности, по его словам, эксперты признают, что «мы уже — киборги, зависим от гаджетов, и часть нашей жизни контролируется смартфонами», исходя из этой аналитики, формируется общее понимание, что сегодня хочет потребитель.

«Исходя из того, что в прошлом пандемийном году люди привыкли заказывать еду на дом, сегодня сформировался типаж современного человека лежащего на диване, который хочет есть и перестает вербально общаться», - пояснил гость студии. Иными словами, по мнению экспертов, людям в самое ближайшее время будет важен сам факт приема пищи как удовлетворение физиологической потребности, а не то, в каких условиях это происходит. По такому пути, по словам Андрея Филатова, уже идут США. «Мне страшно, если рестораны превратятся в магазины готовой еды. Мне б не хотелось, чтобы Россия пошла по этому пути. Я хочу, чтобы она пошла по пути Франции, где к ресторанам относятся, прежде всего, как к способу собрать семью, пообщаться», - добавил гость студии.