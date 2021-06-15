Общество

Умер советский космонавт Владимир Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов умер на 94-м году жизни 15 июня. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Владимир Шаталов родился 7 декабря 1927 года в городе Петропавловске Акмолинской губернии (ныне - Северо-Казахстанская область Республики Казахстан) в семье железнодорожника. Детские и школьные годы будущего космонавта прошли в Ленинграде.

В июне 1943 года он окончил восьмилетку в городе Петропавловске и поступил в Воронежскую спецшколу Военно-воздушных сил (ВВС), которую окончил в 1945 году, получив среднее образование. Окончил Качинское военное авиационное училище летчиков в 1949 году, Военно-воздушную академию в 1956 году. В 1949-1956 годах Владимир Шаталов служил летчиком-инструктором в Качинском училище, затем с 1956 года по 1961 год - заместителем командира эскадрильи, командиром эскадрильи, заместителем командира авиационного полка.

Свой первый космический полет Владимир Шаталов совершил 14 января 1969 года на космическом корабле «Союз-4». Он впервые осуществил ручное сближение и стыковку с «Союзом-5» (командир корабля - Борис Волынов). При его участии впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля «Союз-5» в «Союз-4».

Второй полет в космос Владимир Шаталов совершил с 13 по 18 октября 1969 года в качестве командира корабля «Союз-8» совместно с А. С. Елисеевым. Это был групповой полет трех советских космических кораблей. С интервалом в сутки были запущены корабли «Союз-6» (командир - Георгий Шонин), «Союз-7» (командир - Анатолий Филипченко) и «Союз-8». В ходе полета космонавты Владимир Шаталов и Алексей Елисеев осуществили экспериментальный сеанс связи с ЦУП и корабельным измерительным пунктом «Космонавт Владимир Комаров» через спутник «Молния-1».

Свой третий космический полет Владимир Шаталов совершил с 23 по 25 апреля 1971 года в качестве командира корабля «Союз-10». 24 апреля была осуществлена первая в мире стыковка КК с орбитальной станцией «Салют», после чего был запланирован переход экипажа на борт станции. Однако из-за поломки стыковочного агрегата корабля не удалось выполнить полное стягивание корабля и станции и обеспечить герметичность стыка. Переход на орбитальную станцию «Салют» был отменен.

С января 1987 года по сентябрь 1991 года Владимир Шаталов занимал должность начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Он награжден тремя орденами Ленина (1969, 1971, 1976), орденом Октябрьской Революции (1982 г.), орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени (1989), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2000), орденом «Дружбы» (2011), медалями, а также иностранными орденами и медалями.