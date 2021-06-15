Общество

«Мы выслушиваем отборный мат»: Андрей Филатов о реакции псковичей на запрет банкетов

Псковским рестораторам приходится выслушивать «отборный мат», отказывая клиентам в проведении банкетов, корпоративов, поминок, выпускных и свадеб. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове» псковский ресторатор, эксперт Федерации рестораторов и отельеров Андрей Филатов.

«На сегодняшний день в соответствии с указом губернатора у нас нет возможности проводить свадьбы, дни рождения, банкеты, поминки и выпускные. У нас на все это запрет. Очень трудно людям все это объяснить, и есть обида из-за того, что всю нагрузку по информированию гостей (о действии запрета — ред.) возложили на нас. Мы выслушиваем отборный мат, потому что большинство людей не проинформированы, так как не читали указ губернатора», - рассказал гость студии.

По его словам, большинство ресторанов отказывают людям в проведении запрещенных указом мероприятий, «а кто-то мероприятие берет».

В целом, по словам Андрея Филатова, рестораторы не знают, с чем именно связаны действующие в отношении ресторанов ограничения. «Нас пугают статистикой, но в общепите не произошло массовых заражений людей. Тем не менее, при каждом удобном случае говорят "а давайте их закроем". Но очаги-то в основном в социальных учреждениях», - высказался ресторатор.