«Мы выслушиваем отборный мат»: Андрей Филатов о реакции псковичей на запрет банкетов

Псковским рестораторам приходится выслушивать «отборный мат», отказывая клиентам в проведении банкетов, корпоративов, поминок, выпускных и свадеб. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове» псковский ресторатор, эксперт Федерации рестораторов и отельеров Андрей Филатов.
По его словам, большинство ресторанов отказывают людям в проведении запрещенных указом мероприятий, «а кто-то мероприятие берет».
В целом, по словам Андрея Филатова, рестораторы не знают, с чем именно связаны действующие в отношении ресторанов ограничения. «Нас пугают статистикой, но в общепите не произошло массовых заражений людей. Тем не менее, при каждом удобном случае говорят "а давайте их закроем". Но очаги-то в основном в социальных учреждениях», - высказался ресторатор.