Общество

Лечебные учреждения псковских профсоюзов представлены на форуме «Здравница»

Три лечебно-профилактических учреждения и два учреждения отдыха и оздоровления профсоюзов Псковской области представлены на XX Всероссийском форуме «Здравница-2021» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Так, санатории «Хилово», «Череха» и «Голубые озера» основаны на природных источниках минеральных вод и лечебных грязей. Одновременно они могут принять на лечение и отдых до 1400 человек, рассказали в пресс-службе. «Хорошо отдохнуть и восстановить силы также можно на профсоюзных базах отдыха "Алоль" и "Пушкиногорье", расположенных в живописных местах и предлагающих прекрасные возможности для семейного и коллективного отдыха. Турбазы удачно совмещают все необходимое для отдыха и экскурсионно-познавательного туризма», - рассказали в облсовпрофе.

«Санаторно-курортное лечение является по-настоящему важным разделом системы отечественного здравоохранения, - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. - Помимо выполнения своей основной функции, наши профсоюзные здравницы создают социальный стабилизирующий эффект за счет создания новых рабочих мест в социально-бытовой и производственной инфраструктуре. Мы сумели сохранить уникальный санаторно-курортный фонд, который призван эффективно работать на сохранение и укрепление здоровья граждан России».

Форум является площадкой для поиска эффективных форм межведомственного взаимодействия для решения поставленных президентом России задач по увеличению продолжительности здоровой, активной, полноценной жизни до 80 и более лет, формирования государственной политики здоровьесбережения и стабильного развития курортов России, а также для создания условий развития курортного комплекса и преобразования его в значимую бюджетообразующую отрасль.

Традиционно в форуме принимают участие около 250 организаций, более 2000 участников из всех регионов России, представители администрации президента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы, правительства РФ, правительства Москвы, министерств и ведомств, ученые Российской Академии наук, специалисты научно-исследовательских центров, организаторы здравоохранения, руководители санаторно-курортных учреждений, врачи, разработчики и производители современной медицинской аппаратуры и фармацевтических препаратов, а также руководители ФНПР и профсоюзных здравниц.