Общество

Псковский ресторатор рассказал, какие блюда предпочитают псковичи

Псковский ресторатор, эксперт Федерации рестораторов и отельеров Андрей Филатов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове» рассказал, какие блюда предпочитают псковичи.

«В Пскове лидируют суши и пицца. Эти два тренда, которые люди заказывают домой, развиваются очень интенсивно. Поэтому у нас есть и крупные федеральные игроки в этих нишах», - заметил гость студии. Также псковичи, по его словам, любят шашлыки. При этом такие блюда, как чебуреки и беляши, теряют популярность. «Сегодня есть изменения в ментальности. Молодежь к таким блюдам, как беляши и чебуреки, испытывает врожденный антагонизм», - констатировал гость студии.

В целом, по мнению Андрея Филатова, в Пскове развивается «честный» общепит с хорошими лидерами, которые давно на рынке, являются ответственными, у которых есть своя изюминка, позволяющая делать псковский гастротуризм. Также он считает, что псковские рестораторы должны договориться между собой, чтобы в меню каждого ресторана были «псковские специалитеты».