Общество

Псковичей просят не оставлять бутылки после отдыха в лесу

Полицейские призывают жителей Псковской области не оставлять бутылки после отдыха в лесу и не забывать о тушении костров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России Псковской области.

«Хорошая весенняя погода привлекает сотни людей на природу. Как приятно развести костер, пожарить шашлыки, отдохнуть всей семьей или компанией! Сняв стресс и получив массу положительных эмоций, вы уходите, забыв, порой, потушить костер. Результатом подобной безответственности становятся гектары выгоревшего леса», - заметили в ведомстве.

Псковичам советуют выполнять следующие требования безопасного поведения:

Не оставлять непотушенный костер, убедиться, что огонь не разгорится вновь.

Не выжигать траву.

Не бросать промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал.

Не оставлять на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые могут стать зажигательными линзами.

Соблюдать чистоту, не оставлять мусор.

При тушении небольшого пожара:

Небольшой огонь не стоит затаптывать.

Следует засыпать огонь землей, заливать водой, забрасывать грунтом.

Пучком полутора-двух метровых веток лиственных пород или мокрой одеждой можно смести пламя, «вбивая» его затем в землю.

Убедиться, что огонь не разгорится.

Если вы оказались в зоне пожара:

Нужно окунуться в ближайший водоем или хотя бы смочить одежду, дышать через мокрый платок.

Пригнувшись, бежать против ветра.

Сообщить о пожаре необходимо по единому телефону спасения - 112.