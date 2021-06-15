Псковичей просят не оставлять бутылки после отдыха в лесу

Полицейские призывают жителей Псковской области не оставлять бутылки после отдыха в лесу и не забывать о тушении костров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России Псковской области.
«Хорошая весенняя погода привлекает сотни людей на природу. Как приятно развести костер, пожарить шашлыки, отдохнуть всей семьей или компанией! Сняв стресс и получив массу положительных эмоций, вы уходите, забыв, порой, потушить костер. Результатом подобной безответственности становятся гектары выгоревшего леса», - заметили в ведомстве.
Псковичам советуют выполнять следующие требования безопасного поведения:
При тушении небольшого пожара:
Если вы оказались в зоне пожара:
Сообщить о пожаре необходимо по единому телефону спасения - 112.