Общество

Администрация прорабатывает вопросы, озвученные на встречах с фракциями областного Собрания

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание, темой которого стали пути решения вопросов, озвученных депутатами Псковского областного Собрания во время встреч главы региона с парламентскими фракциями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что вопросов поступило много, при этом большинство из них действительно очень актуальны для жителей региона. В первую очередь, были рассмотрены предложения по социальному блоку. Так, по поручению губернатора в бюджете 2022 года и на двухлетний плановый период будет предусмотрена индексация затрат на учебные расходы для образовательных учреждений. Также Михаил Ведерников поддержал инициативу включения со следующего года в региональную программу «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» расходов на ремонт и модернизацию игровых площадок у детских садов.

На совещании был поднят вопрос и о проведении капитального ремонта Жижицкой школы в Куньинском районе. Руководитель муниципалитета Олег Лебедев рассказал, что в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Михаил Ведерников отметил, что проект необходимо разделить на несколько этапов - сначала заменить оконные блоки, после чего отремонтировать систему отопления. Средства будут изыскиваться за счет экономии от реализации текущих проектов.

Целый блок вопросов касался дорожной сферы. Один из них - качество уборки улично-дорожной сети Великих Лук. Руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин рассказал, что работа подрядной организации была проинспектирована. Выявленные недочеты специалистам поручено исправить и предоставить фотоотчеты.

«Здесь важно серьезно контролировать процесс», - отметил губернатор. Он также поручил профильному комитету подготовить предложения и проработать с финансовым блоком меры по увеличению региональных дорожных фондов со следующего года.

О проработке вопроса капитального ремонта очистных сооружений в Дно доложил руководитель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Он отметил, что очистные сооружения находится в неудовлетворительном состоянии, оценочная стоимость выполнения работ — порядка 150 млн рублей. Для комплексного решения, заметил он, несколько субъектов могут объединить усилия и оформить инициативу создания федерального проекта по оздоровлению Балтийского водного бассейна по примеру существующих проектов по оздоровлению Волги, Дона и Терека.

Михаил Ведерников поручил подготовить соответствующее обращение профильному заместителю председателя правительства РФ. «Я поговорю с коллегами, чтобы они такие же письма подготовили. Постараемся заручиться поддержкой полпредства президента РФ и будем прорабатывать вопрос», - заметил губернатор.

Также глава региона поручил оказать юридическую помощь жильцам домов в Великих Луках, управляющие компании которых упразднены. Контролировать решение вопроса поручено администрации города на Ловати.

Один из вопросов сферы здравоохранения уже решен. Речь идет о возобновлении работы офиса врача общей практики в районе Любятово. «Здесь организована работа администратора, среднего медицинского персонала. Врач будет принимать по графику, составленному совместно с жителями микрорайона», - отметила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и добавила, что на базе офиса также можно пройти вакцинацию от COVID-19.

Последним вопросом для рассмотрения стало состояние общественной бани в Себеже. Руководитель Себежского района Леонид Курсенков отметил, что, несмотря на поддержку муниципалитета, предприятие находится в непростом финансовом положении. На совещании прорабатывались различные варианты для сохранения работы бани, в том числе передача учреждения в концессию.

В завершение глава региона поручил внимательно отнестись к решению поднятых вопросов. Губернатор подчеркнул, что полномочия областного Собрания депутатов 6-го созыва завершаются, реализация всех этих мероприятий позволит завершить работу 5-летнего цикла на высокой ноте.