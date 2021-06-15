Общество

Мусильда псковских археологов получила «диплом служебного кота»

Кошка Археологического центра Псковской области Мусильда получила «диплом служебного кота» в рамках первой всероссийской премии-переписи служебных котов «Котокультурная столица 2021». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

«Сегодня мы по почте получили признание заслуг нашего начальника службы безопасности. Кошка Мусильда - всегда на страже порядка в нашем здании!» - поделились археологи.

В дипломе указано: «В признательность пушистому "мяучному" сотруднику за ответственную работу и прекрасное настроение».