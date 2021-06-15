Общество

Псковичка просит заменить прогнившую детскую площадку на улице Советской

Псковичка просит заменить аварийную детскую площадку во дворе дома №5 на улице Советской. Ее обращение опубликовано на сайте губернатора.

«Площадка вся прогнила и разваливается, - отметила она. - Очень опасна для детей. Вокруг площадки разбитые скамейки, на которых невозможно сидеть. Эта детская площадка одна на 7 жилых домов в округе! Прошу разрешить сложившуюся ситуацию с аварийностью данной площадки, рассмотреть возможность установки новой детской площадки, так как ремонт, думаю, уже не поможет».

От представителей управляющей компании - ООО УО «Седьмой район» - пока не удалось получить комментарий о сроках ремонта площадки или ее замены.