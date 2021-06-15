Общество

Две школы Псковской области получат новое оборудование по нацпроекту

Обновление инфраструктуры государственных общеобразовательных учреждений по программе «Доброшкола» продолжаются в Псковской области. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В этом году в программе участвуют два учреждения: Центр специального образования №2 и Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат. Организации получили современное оборудование и инвентарь для занятий по технологии. Это позволит детям с ограниченными возможностями здоровья на уроках труда учиться вести домашнее хозяйство, овладевая умениями и навыками, необходимыми для обслуживания себя и близких.

На усовершенствование условий обучения детей администрация региона выделила в общей сложности около 15 миллионов рублей. Сейчас проходит ремонт кабинетов, поставка оборудования и пуско-наладочные работы. К обучению в обновленных классах дети приступят 1 сентября.

Проект «Доброшкола» позволяет создавать в учебных заведениях для детей с особенностями развития комфортные условия обучения, что позволяет ребятам лучше осваивать образовательные программы, а работу учителей делает более эффективной. В 2020 году проект реализован в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения и в Центре специального образования №1, напомнили в пресс-службе администрации региона.