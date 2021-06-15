Общество

В Псковской области на карантин из-за COVID-19 закрыты группы в четырех детсадах

Шесть групп в четырех детских садах в Пскове и Опочке закрыты на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

«Соблюдайте меры безопасности, берегите себя и своих детей!» - говорится в сообщении.