Общество

Косметолог рассказала о противопоказаниях для загара

Существует «три кита» противопоказаний для загара. О них в интервью радио Sputnik рассказала косметолог, бьюти-нутрициолог Анна Кугук, передает РИА Новости.

Не рекомендуется находиться на солнце после некоторых косметических процедур, отметила она. «В первую очередь, загорать не рекомендуется две недели после практически любых пилингов, которые уменьшают слой эпидермиса. Последствием будет нежелательная пигментация», – уточнила Анна Кугук.

Второе противопоказание связано с использованием косметики, в составе которой есть кислоты. Такие средства нужно оставить на осенне-зимний период либо использовать только на ночь, посоветовала косметолог.

Третья причина избегать солнца – хроническое заболевание кожи лица. Еще одно противопоказание – это розацеа: аутоиммунное заболевание, которое выражается как покраснение кожных покровов.

Чтобы защитить кожу от агрессивного излучения, косметолог рекомендует наносить SPF-крем, то есть защитный. По ее словам, это обязательно нужно делать, если ультрафиолетовый (UV) индекс 4 и выше.

«Этот показатель отражается в приложении с прогнозом погоды в любом смартфоне. Желательно иметь SPF-крем с физическими, а не химическими фильтрами, которые могут влиять на гормональную систему, на органы детоксикации», – объяснила Анна Кугук.

По ее словам, тем, у кого нет никаких противопоказаний, загорать лучше всего утром до 10 утра либо после 17 часов.

«В остальные часы лучше избегать прямых солнечных лучей, находиться в тени либо в одежде и использовать солнцезащитные средства», – добавила Анна Кугук в интервью радио Sputnik.