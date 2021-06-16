Минтруд предложил начислять страховую пенсию автоматически при заполнении заявления на госуслугах. Ведомство разработало соответствующий проект приказа, передает «Росбалт».
«Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, по назначению страховой пенсии в автоматическом режиме», - отмечается в пояснительной записке к проекту. Пенсия будет назначаться автоматически тем, кто не работал за границей.
Ранее Росстат сообщал, что реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) в России уменьшился в апреле 2021 года на 0,1% в годовом сопоставлении после снижения на 0,2% в марте. При этом в номинальном выражении средний размер назначенных пенсий составил в апреле 15 тысяч 791 рублей (рост на 5,4% в годовом исчислении).
Напомним, что по итогам 2020 года реальный размер средней пенсии увеличился в РФ на 2,3% относительно 2019 года.