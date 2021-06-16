Общество

Минтруд предложил начислять страховую пенсию автоматически

Минтруд предложил начислять страховую пенсию автоматически при заполнении заявления на госуслугах. Ведомство разработало соответствующий проект приказа, передает «Росбалт».

«Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, по назначению страховой пенсии в автоматическом режиме», - отмечается в пояснительной записке к проекту. Пенсия будет назначаться автоматически тем, кто не работал за границей.

Ранее Росстат сообщал, что реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) в России уменьшился в апреле 2021 года на 0,1% в годовом сопоставлении после снижения на 0,2% в марте. При этом в номинальном выражении средний размер назначенных пенсий составил в апреле 15 тысяч 791 рублей (рост на 5,4% в годовом исчислении).

Напомним, что по итогам 2020 года реальный размер средней пенсии увеличился в РФ на 2,3% относительно 2019 года.