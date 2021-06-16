Общество

Операция «Надзор» стартует в Псковской области

Операция «Надзор» стартует в Псковской области сегодня, 16 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Цель операции - снизить уровень повторной преступности среди горожан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

С 16 по 19 июня сотрудники полиции проведут комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение совершения преступлений и правонарушений гражданами, которые находятся под административным надзором. Особое внимание они уделят работе по установлению местонахождения поднадзорных, а также тех, кто уклоняется от административного надзора.