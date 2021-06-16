Общество

В Новоржеве сотрудника администрации уволили по требованию прокурора

Незаконно трудоустроенного сотрудника администрации Новоржевского района уволили по требованию прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ноябре прошлого года на главную должность муниципальной службы в администрацию района назначили человека, который не имел высшего образования, стажа муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по специальности не менее четырех лет. Таким образом, работник не соответствовал квалификационным требованиям для данной группы и категории муниципальных служащих.

В адрес главы Новоржевского района внесли представление, которое рассмотрели и удовлетворили. В настоящее время трудовой договор с муниципальным служащим расторгли по соответствующим основаниям.