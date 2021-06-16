Общество

«Доктор от бога»: хирург из Пушкинских Гор стал участником проекта ПЛН о медиках

Житель Новоржева Геннадий Васильев опубликовал в сообществе «Подслушано Пушкинские Горы» пост со словами благодарности врачу Пушкиногорской межрайонной больницы Владимиру Гвоздецкому и другим сотрудникам учреждения. Редакция ПЛН добавляет на виртуальную Доску почета хирурга и медперсонал - Ольгу Теслову и Светлану Емельянову.

«7 июня я поступил в Пушкиногорскую больницу с тяжелой травмой правого легкого. Меня обследовал хирург Владимир Гвоздецкий. Диагноз был, мягко сказать, не очень утешительный, но благодаря профессиональным и умелым действиям Владимира Викторовича все обошлось хорошо, и он быстро поставил меня на ноги. Огромное спасибо вам за все. Здоровья вам удачи во всем и в вашей нелегкой работе. Вы доктор от бога, таких бы побольше», - написал Геннадий Васильев.

Кроме того, автор поста отдельно благодарит работников отделения Ольгу Теслову и Светлану Емельянову, а также всех, кто помог встать ему на ноги.

Напомним, прислать ваше мнение можно на адрес редакционной почты: redaktor@pln-pskov.ru. В тексте обязательно укажите фамилию, имя и отчество врача, место его работы, а также напишите, почему, с вашей точки зрения, эта кандидатура обязательно должна быть отмечена (это может быть ваша личная жизненная история или отзывы пациентов). Фотографии - приветствуются. Не забудьте указать ваш контактный телефон.