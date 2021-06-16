Прокурор области проверил условия содержания заключенных

Нарушения в условиях содержания заключенных ИК-4 в Середке выявил прокурор региона Иван Грибов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе проверки прокурор посетил помещения штрафного изолятора, жилые помещения отрядов, производственные участки исправительного учреждения, где трудятся осужденные. Здесь он установил нарушения закона при обеспечении режимных требований, материально-бытового обеспечения осужденных и требований пожарной безопасности.
«Прокуратура приняла меры реагирования, результаты рассмотрения которых находятся на контроле», - отметили в надзорном ведомстве.