Общество

Прокурор области проверил условия содержания заключенных

Нарушения в условиях содержания заключенных ИК-4 в Середке выявил прокурор региона Иван Грибов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки прокурор посетил помещения штрафного изолятора, жилые помещения отрядов, производственные участки исправительного учреждения, где трудятся осужденные. Здесь он установил нарушения закона при обеспечении режимных требований, материально-бытового обеспечения осужденных и требований пожарной безопасности.

«Прокуратура приняла меры реагирования, результаты рассмотрения которых находятся на контроле», - отметили в надзорном ведомстве.