Общество

Жительница Пушкинских Гор отправится в колонию за неуплату алиментов

39-летняя жительница Пушкинских Гор получила уголовное наказание за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Пушкиногорского района.

Суд установил, что подсудимая обязана выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей 2011 и 2015 годов рождения. Однако, вопреки судебному решению, женщина уклонялась от платежей, несмотря на неоднократное привлечение к административной ответственности.

С учетом позиции государственного обвинителя и совокупности обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, суд признал мать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ, и назначил ей наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.