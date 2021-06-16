Общество

Псковские сотрудники ФСИН решили бытовой вопрос труженика тыла

Помощь труженику тыла в решении бытовых вопросов оказали сотрудники отдела по конвоированию управления ФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители отдела по конвоированию навестили по месту жительства труженика тыла Лину Васильеву, которая одиноко проживает в своем частном доме в деревне Голушино Псковского района. «Придворовая территория ее жилища густо заросла травой, а мужской силы по ее скашиванию женщина не имеет. Оценив фронт работ, прибывшие гости быстро и качественно выкосили всю траву и вынесли за ограждение жилого дома», - рассказали в пресс-службе.

Завершив все работы, сотрудники УФСИН пообещали Лине Васильевой вновь приехать, когда возникнет необходимость. В ответ женщина поблагодарила своих помощников за оперативную помощь.