Общество

Еще три человека скончались от коронавируса в Псковской области

Еще три человека скончались от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее число жертв COVID-19 увеличилось до 440.

Ранее сообщалось, что 15 июня в Псковской области выявили 53 новых случая заражения коронавирусом, за все время пандемии COVID-19 подтвердили у 38 515 человек.

За сутки от коронавируса избавились 16 пациентов, всего – 32 922. Вчера в регионе провели 752 теста на COVID-19, всего – 400 666.

Статистика по районам:

Псков – 14008

Великие Луки – 6407

Бежаницкий район - 366

Великолукский район – 854

Гдовский район – 591

Дедовичский район – 798

Дновский район - 319

Красногородский район – 230

Куньинский район – 339

Локнянский район - 267

Невельский район – 1473

Новоржевский район – 485

Новосокольнический район – 988

Опочецкий район – 935

Островский район – 1927

Палкинский район – 418

Печорский район – 728

Плюсский район – 600

Порховский район – 1172

Псковский район – 3195

Пустошкинский район – 371

Пушкиногорский район - 358

Пыталовский район – 424

Себежский район – 614

Стругокрасненский район – 398

Усвятский район – 204

Иногородние – 46.