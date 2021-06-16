Еще три человека скончались от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее число жертв COVID-19 увеличилось до 440.
Ранее сообщалось, что 15 июня в Псковской области выявили 53 новых случая заражения коронавирусом, за все время пандемии COVID-19 подтвердили у 38 515 человек.
За сутки от коронавируса избавились 16 пациентов, всего – 32 922. Вчера в регионе провели 752 теста на COVID-19, всего – 400 666.
Статистика по районам:
- Псков – 14008
- Великие Луки – 6407
- Бежаницкий район - 366
- Великолукский район – 854
- Гдовский район – 591
- Дедовичский район – 798
- Дновский район - 319
- Красногородский район – 230
- Куньинский район – 339
- Локнянский район - 267
- Невельский район – 1473
- Новоржевский район – 485
- Новосокольнический район – 988
- Опочецкий район – 935
- Островский район – 1927
- Палкинский район – 418
- Печорский район – 728
- Плюсский район – 600
- Порховский район – 1172
- Псковский район – 3195
- Пустошкинский район – 371
- Пушкиногорский район - 358
- Пыталовский район – 424
- Себежский район – 614
- Стругокрасненский район – 398
- Усвятский район – 204
- Иногородние – 46.