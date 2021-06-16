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Общество

Крупнейшее переоснащение лесопожарных станций проводят в Псковской области

16.06.2021 16:19|ПсковКомментариев: 0

Крупнейшее переоснащение лесопожарной техникой специализированных формирований лесных пожарных проводится на территории Псковской области. Таких масштабных мероприятий не было даже во времена СССР. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов. 

Начиная с 2019 года в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов Псковской области» национального проекта «Экология» в Псковскую область поставили более 60 единиц противопожарной техники. Кроме того, Противопожарный лесной центр получил более 500 единиц лесопожарного оборудования. Благодаря этому уже к 2020 году стало возможным создать 6 лесопожарных станций в Печорах, Плюссе, Гдове, Великих Луках, Себеже и Порхове. Всего количество противопожарных станций в регионе увеличилось до 11.

«Теперь лесные пожарные могут быстрее доставлять средства тушения до места возгорания, ликвидировать пожары на ранней стадии возникновения и существенно снижать ущерб, причиняемый пожарами. По итогу прошлого года Псковская область вошла в число 22 регионов, где пожары ликвидируются в течение 24 часов. В 2021 году мы планируем добиться таких же показателей», - добавил Виктор Мусатов.

Теги: #лес #пожарные #экология #национальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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