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Общество

Псковская область достигнет баланса между вырубкой и посадкой леса к 2024 году

17.06.2021 11:03|ПсковКомментариев: 0

Псковская область достигнет баланса между вырубкой и посадкой леса к 2024 году, заявил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». 

Сохранением лесного баланса в регионе занимаются в рамках проекта «Сохранение лесов Псковской области» национального проекта «Экология».

«По проекту лесопитомник Псковской области приобрел 3 единицы техники и 16 единиц лесохозяйственного оборудования. Это позволило модернизировать материально-техническую базу, увеличить количество и улучшить качество посадочного материала, расширить площадь высаживаемых лесов. Кроме того, мы сформировали необходимый запас лесных семян, и даже в случае неурожайных годов хозпредприятия региона будут обеспечены необходимым количеством посадочных материалов», - рассказал Виктор Мусатов.

За 2 года работы по нацпроекту Псковская область смогла восстановить почти 400 гектаров леса на непереданных в аренду участках земли.

«Псковская область - единственный регион, который ввел в рамках регионального проекта дополнительный показатель. Он определяет площадь воспроизводства лесов к площади вырубленных лесных насаждений. Мы держим показатель на уровне 100%. Нам дается это непросто, но мы достигли этого показателя и в 2019, и в 2020 году,», - добавил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Также он отметил, что многие псковичи заблуждаются, считая, что лес в Псковской области можно восстановить очень быстро. «На стадии посадки лесных культур мы сажаем только 2 культуры - сосну и ель. После этого должен начинаться комплекс мер по уходу за деревьями. Только тогда мы получим качественное хвойное насаждение», - пояснил Виктор Мусатов.

Теги: #лес #экология #национальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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