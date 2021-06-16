Общество

«Единая Россия» сообщила о расширении программы поддержки инвалидов и пенсионеров

По инициативе «Единой России» приняты законы, в соответствии с которыми не подлежат списанию за долги некоторые виды социальных выплат — например, алименты и материнский капитал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, решения требовала и ситуация, когда должники оставались без средств после списания части зарплат или пенсий.

«В соответствии с законодательством нельзя списать более 50% пенсий или заработной платы, - отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. - А если человек получает пенсию на уровне прожиточного минимума или зарплату на уровне МРОТ — это означает, что у него не остается денег на существование в течение месяца. Никак не были защищены права самозанятых, индивидуальных предпринимателей — у них все можно было списать подчистую. Поэтому нами был разработан законопроект, который предоставляет должнику право сохранять на счету средства в размере не менее прожиточного минимума. В случае, если у него есть иждивенцы, то должны быть учтены и они. Механизм такой — человек пишет заявление в Федеральную службу судебных приставов, где указывает один счет в одном банке. Там у него будут сохраняться средства. Мы считаем, что это крайне важно, потому что в какой бы трудной ситуации человек ни оказался, он не должен оставаться без средств к существованию».

Инициативу партии о защите средств граждан от списания за долги поддержал президент. В своем поручении глава государства рекомендовал Госдуме принять законопроект до конца весенней сессии. Документ уже рассмотрен в первом чтении. Ожидается, что во втором чтении его примут на пленарном заседании 16 июня.

Еще одно направление — поддержка пенсионеров. Они получили возможность не платить налог на одну квартиру, гараж, дом, комнату или дачный участок до 6 соток. Страховая часть пенсии опекунов-пенсионеров и фиксированная выплата к ней теперь ежегодно индексируется.

Фиксированную доплату к страховой пенсии получают и родители нетрудоспособных инвалидов детства. Семьи с инвалидами 1-й, 2-й групп или детьми-инвалидами имеют право на компенсацию 50% от взносов на капремонт. Также по инициативе «Единой России» пенсии по инвалидности и другие социальные пособия теперь будут назначать в беззаявительном порядке. Это упрощает их получение.

«Если медико-социальная экспертиза признает человека инвалидом, то данная информация будет передана в федеральный реестр людей с ограниченными возможностями здоровья и в Пенсионный фонд», - рассказал Андрей Исаев.

Со следующего года закон устанавливает презумпцию согласия, если речь идет о перерасчете пенсии в сторону увеличения. В истории российского права такое происходит впервые.

«Например, в случае, когда страховая пенсия человека ниже прожиточного минимума и ему положена доплата до этого минимума. Или в ситуации, когда устанавливается более высокая страховая пенсия вместо выплаты по потере кормильца при достижении человеком соответствующего возраста, мы будем исходить из того, что получатель пенсии безусловно не против этого увеличения. Оно будет происходить автоматически: гражданину не придется идти в территориальное отделение Пенсионного фонда и писать заявление», — пояснил парламентарий.

Автоматическое начисление будет установлено и при назначении алиментов. Сейчас порядка 20% матерей-одиночек, несмотря на решения суда, не получают эти средства, а средняя задолженность на каждый такой случай составляет около 140 тысяч рублей. При этом пока алиментщики не несут ни уголовной, ни административной ответственности, если платят нерегулярно или только часть. Минюст уже поддержал предложение «Единой России» ужесточить ответственность за уклонение от уплаты алиментов и наладить электронный обмен данными между приставами и налоговыми службами. Инициатива «Единой России» вошла в послание.

За пять лет серьезно ужесточена и ответственность коллекторов. Введены штрафы за нарушения в размере до 500 тысяч рублей. Кроме того, Госдума уже приняла во втором чтении поправки «Единой России», согласно которым кредиторы лишаются права общаться с родственниками, близкими и соседями должников без их согласия.

Немаловажный блок в работе «Единой России» касается гарантий прав людей с инвалидностью. По инициативе партии повышена административная ответственность для организаций любых форм собственности, которые отказывают им и лицам пожилого возраста в трудоустройстве, подчеркнул координатор партпроекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда», депутат Госдумы Михаил Терентьев.

«Штрафы были подняты значительно — до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Это является существенным сдерживающим фактором, который поможет избежать нарушений прав инвалидов, и будет способствовать повышению качества их жизни», — сказал он.

Также люди с ограниченными возможностями здоровья теперь могут получать технические средства реабилитации (ТСР) вне зависимости от места жительства.

«В этом году заработает механизм электронного сертификата — он позволит не только быстро получать денежные средства на приобретение средств реабилитации, но и повысить конкуренцию среди поставщиков ТСР», — подчеркнул Михаил Терентьев.

Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья сегодня крайне востребована, говорит руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте», инвалид-колясочник, победительница предварительного голосования «Единой России» Наталья Каптелинина.

«И то, что родители нетрудоспособных инвалидов с детства будут гарантированно получать фиксированную доплату к своей страховой части пенсии, что семьи с инвалидами получат право на компенсацию 50% от взносов на капремонт – эти инициативы востребованы по всей стране. Лица, у которых травмы или заболевания с детства, не привязаны, как правило, к одному месту проживания из-за того. Например, в нашем Красноярском крае люди чаще находятся в столице — Красноярске, чем в своем родном городе. Поэтому также очень важно, что по предложению "Единой России" они смогут получать техсредства реабилитации по месту нахождения», — сказала она.

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов рассказал, что региональный парламент принимает участие в реализации программы «Старшее поколение», контролируя исполнение законодательства, предусматривающего меры поддержки пожилым людям, а также дополняя и совершенствуя его. По его словам, в областном законодательстве закреплены положения о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса за капитальный ремонт собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет. В 2018 году был принят закон «О детях войны в Псковской области», которым впервые в областном законодательстве был закреплен статус «детей войны» и определены меры социальной поддержки. «В этом году вступил в силу новый закон "О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Псковской области", который регулирует правоотношения, связанные с организацией новой для Псковской области формы поддержки пожилых и немощных людей», - напомнил Александр Котов.

Напомним, 9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная программа 2016 года выполнена — она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.