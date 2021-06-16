Общество

В Псковской области не планируют вводить обязательную вакцинацию работников сферы услуг

Обязывать организации прививать 60% сотрудников в Псковской области в настоящее время не планируют. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, комментируя постановление главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой.

«Пока мы еще не думали об этом, поскольку у нас уровень заболеваемости почти в 10 раз меньше, чем в той же Москве, Московской области или Санкт-Петербурге», - пояснил Александр Нестерук.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что обязательная вакцинация 60% работников в Москве должна охватить ряд сфер, в частности, сферу торговли, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых отделений, бытовых услуг, образования, здравоохранения, общественного транспорта, такси, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, индустрии здоровья и красоты, кинотеатров. Вакцинацию также предписали государственным гражданским и муниципальным служащим.

Главный санитарный врач Псковской области разъяснил, что соответствующее постановление не обязывает граждан прививаться. «Вакцинация там добровольная, как и везде в России. В постановлении главного врача написано: 60% учителей привить, 60% медиков. Значит, гражданин все равно сам решает, прививаться ему или нет», - сказал он и добавил, что, согласно постановлению, к вакцинации обязывают не людей, а учреждения.

Он также добавил, что в Псковской области будут наблюдать за реакцией на это постановление других регионов. «Сейчас многие регионы ищут какие-то варианты для того, чтобы стимулировать систему вакцинации», - пояснил он и напомнил, что в псковском также планируется целый комплекс мероприятий, часть из которых уже озвучена.

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«Мы тоже разрабатываем мероприятия, чтобы подтолкнуть граждан к этому правильному шагу - пройти вакцинацию», - заключил Александр Нестерук.

Добавим, в Москве руководство предприятий указанных сфер обязали обеспечить прививку для сотрудников против COVID-19 первым компонентом вакцины (или однокомпонентным препаратом) до 15 июля. Второй компонент сотрудники должны будут получить до 15 августа.