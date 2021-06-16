Общество

Летнее кафе появится в зоне отдыха «Борок» в Пушкинских Горах

Летнее кафе появится в зоне отдыха «Борок» в Пушкинских Горах. Об этом сообщается в группе ресторана «Пушкин-Парк» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа ресторана «Пушкин-Парк» в социальной сети «ВКонтакте»

«После 7 лет пассивного получения разрешения на строительство летнего кафе в Пушкинских Горах и 2 лет активной борьбы за это самое разрешение нам, наконец-то, разрешили построиться при согласовании проекта летнего кафе с комитетом по охране объектов культурного наследия», - говорится в сообщении.

Сейчас команда ресторана трудится над тем, чтобы в зоне отдыха «Борок» (напротив парковки у Святогорского монастыря) на фундаменте старого кафе появилась современная точка общественного питания и культурной жизни, которая бы «гармонично вписалось в прекрасный ландшафт центра Пушкиногорья».