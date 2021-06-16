Общество

Более 50 миллионов рублей получила Псковская область на расчистку водоемов

Более 51 миллиона рублей из федерального бюджета поступило в 2021 году на расчистку водоемов Псковской области. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» заявил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

В рамках нацпроекта в Псковской области расчистят берег Чудско-Псковского озерного комплекса, вблизи таких населенных пунктов, как Подборовье, Подолешье, Островцы и Спицино, а также реку Пскову на территории города Пскова. В настоящее время разрабатывается документация, необходимая для реализации проекта. Позже начнутся работы по расчистке этих объектов.

«Для того, чтобы получить финансирование в рамках проекта, нам приходится доказывать важность объекта для региона и необходимость проведения расчистки на нем, ведь не по всем проектным мероприятиям предполагается региональное софинансирование», - добавил Виктор Мусатов.