Общество

Госдума запретила демонстрировать изображения нацистов

В третьем чтении принят закон, предусматривающий запрет на демонстрацию на территории России изображений людей, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала. Об этом сообщила пресс-служба Государственной Думы.

Закон устанавливает запрет на использование, в том числе публичное демонстрирование «являющихся экстремистскими материалами изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».

Исключением из этого запрета станут случаи, при которых изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма, а также если будут отсутствовать признаки пропаганды или оправдания нацизма.

Поправки предполагается внести в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».