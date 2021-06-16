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Общество

Сбербанк запустил личный кабинет для клиентов в мобильном приложении

16.06.2021 21:41|ПсковКомментариев: 0

Личный кабинет для клиентов, получающих зарплату на карты банка, появился в мобильном приложении СберБанк Онлайн в июне. В нем собраны все сервисы и привилегии, которыми такие клиенты могут воспользоваться на льготных условиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В числе подобных привилегий — пониженная процентная ставка по потребительскому кредиту, льготные условия по ипотеке, скидки на налоговый вычет и кредитную историю, выгодные тарифы сотового оператора СберМобайл.

В личном кабинете также представлен новый сервис СберБанка «Деньги до зарплаты». Это краткосрочный заем для тех, у кого возникла потребность в деньгах (от 1000 до 29 999 рублей) на один месяц. Эту сумму клиент может расходовать на любые цели (от покупки необходимого товара до повседневных расходов) и погашает из ближайшей зарплаты. Банк рассмотрит заявку онлайн за пару минут и сразу же перечислит деньги на карту. В отличие от микрозаймов сервис «Деньги до зарплаты» не подразумевает серьезных переплат. Например, если клиент берет 10 000 рублей, то через месяц ему нужно будет вернуть не более 10 170 рублей.

«Стать зарплатным клиентом СберБанка может каждый. Для этого достаточно сформировать заявление на зачисление зарплаты в СберБанк Онлайн и отнести его работодателю. Сразу после перечисления первой зарплаты клиент автоматически получает доступ ко всем положенным ему скидкам и льготам. В будущем банк расширит набор привилегий и предложит новые сервисы, которые упростят взаимодействие между зарплатными клиентами и их работодателями», - рассказала директор Дивизиона социальные и зарплатные решения Екатерина Гарцева.

Узнать о своих возможностях и воспользоваться ими можно в разделе «Профиль» во вкладке «Мои привилегии».

Теги: #банк #Сбербанк #мобильное приложение
Источник: Псковская Лента Новостей
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