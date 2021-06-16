Общество

Начался прием заявок на участие в международной «Вахте памяти» в Усвятском районе

Объявлен старт приема заявок на участие в международной молодежной «Вахте памяти» в Усвятском районе «Невельский фронт. Усвятский рубеж — 2021». Вахта пройдет с 1 по 10 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вахта посвящена имени Ивана Михайлова, основателя молодежных вахт. Организаторы - Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры» и поисковый отряд «Гвоздика» (Невель) при поддержке администрации Псковской области.

Заезд участников будет проходить с 31 июня. Вахта пройдет у озера Кляже вблизи деревни Пожары.

К участию в «Вахте памяти» приглашают поисковые отряды, членов поисковых формирований в возрасте не младше 14 лет, не имеющих медицинских противопоказаний. Дети от 14 до 18 лет участвуют в мероприятии только с сопровождением родителей или опекунов. Все участники допускаются при наличии отрицательного теста на COVID-19, либо сертификата о прививке от COVID-19.

Программа вахты включает в себя занятия с детьми по поиску останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, занятия по начальной военной подготовке, туристическую подготовку, занятия по стрельбе, спортивные и творческие соревнования, мастер-классы от представителей МЧС, ВДВ и других силовых ведомств.

Прием заявок на участие в мероприятие проходит на АИС «Молодежь России» с 16 июня по 18 июля по ссылке.

Со всеми подробностями участия можно познакомиться в положении о проведении международной молодежной «Вахты памяти», а также у сотрудников управления общественных проектов и молодежной политики администрации области по телефонам: 8 (8112) 299–142, 8 (8112) 299–144.