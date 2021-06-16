Общество

В Пскове прошел отборочный тур творческого конкурса среди детей с инвалидностью

Подведены итоги отборочного тура первых международных детских инклюзивных творческих игр. В них приняли участие дети с инвалидностью, взрослые с ментальными нарушениями до 27 лет и инклюзивные детские коллективы Пскова, Великих Лук, поселка Дедовичи и Дедовичского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Состязания проводили в следующих возрастных группах: от 6 до 9 лет, от 10 до 14 лет, от 15 до 27 лет.

Члены жюри рассмотрели 25 представленных конкурсных заявок отборочного тура первых международных детских инклюзивных творческих игр. Работы были представлены в самых разных номинациях: музыкальное искусство (7 заявок); изобразительное искусство (10 заявок), театральное искусство (1 заявка); художественное слово (2 заявки); жестовая песня (2 заявки) и хореографическое искусство (3 заявки).

В номинации «Жестовое пение» подноминации «Сольное исполнение» первое место занял Алексей Петров из Пскова. В подноминации «Дуэты» победили псковички Анастасия Гавронова и Анастасия Купчик.

Остальных участников игр отметили дипломами участника и благодарностями.

Комитет по культуре Псковской области направил заявки победителей отборочного тура первых международных детских инклюзивных творческих игр для участия в финальном этапе, который пройдет в Хабаровске с 12 по 19 августа.

Международные детские инклюзивные творческие игры — это состязания в области высших достижений в культуре и искусстве с участием детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и инклюзивных творческих коллективов среди представителей Псковской области.