Общество

Росгвардейцы показали псковским студентам приемы защиты от нападения

Накануне 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны сотрудники управления Росгвардии по Псковской области провели «Урок мужества» для студентов Псковского агротехнического колледжа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы рассказали об истории создания войск, о службе и задачах, которые выполняет Росгвардия. Они отметили, что живой интерес у ребят вызвала возможность ознакомиться с экипировкой и средствами бронезащиты.

Студентам также показали документальный фильм о сотрудниках ОМОН, учащиеся колледжа увидели, как бойцы спецподразделения обезвреживают преступников при помощи специальных средств, а также студентам представили боевые приемы борьбы, которые используют для защиты от нападения злоумышленников.

В завершение встречи офицеры ответили на вопросы ребят об особенностях своей работы.