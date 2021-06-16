Общество

В Пскове завершилась первая сессия летней школы «Юннат»

В Эколого-биологическом центре в Пскове завершилась первая сессия летней школы «Юннат», начало работы которой было приурочено к 5 июня - Международному Дню эколога. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Юные псковичи 10-14 лет знакомились с биоразнообразием растений и животных города Пскова, примерами антропогенного воздействия на природу, объектами природного и культурного наследия родного города.

«Участники первой сессии летней школы "Юннат" - настоящие юннаты, с желанием и энтузиазмом включились в работу и получили массу положительных эмоций от новых знаний и открытий после экскурсий на природе и проведенных мини-исследований, экологических квестов и турниров. Многие дети получили свой первый опыт изучения природы в полевых условиях. Успехам детей радовались и их родители. Время пролетело очень быстро!» - рассказали в пресс-службе.

Работа со школьниками города по программе летняя школа «Юннат» в Эколого-биологическом центре продолжится до середины июля.