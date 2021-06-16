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Общество

Российских чиновников призвали перейти из WhatsApp в Telegram

17.06.2021 08:32|ПсковКомментариев: 0

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич призвал запретить чиновникам использовать WhatsApp и перейти в Telegram - такую инициативу он озвучил в разговоре с РИА Новости накануне официальной отмены блокировки российского мессенджера.

18 июня прошлого года Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

«Я призываю заставить чиновников окончательно перейти в Telegram из WhatsApp. Потому что Telegram за год зарекомендовал себя. Мы видим, что есть каналы у всех органов власти, что этот менеджер востребован журналистами, что он востребован пользователями, он удобен в работе, при это все защищено, не было случаев утечек персональных данных», - рассказал Малькевич.

При том, что WhatsApp постоянно ужесточает правила и «присваивает себе право распоряжаться персональными данными", он, по словам общественника, остается востребованной среди парламентариев площадкой.

«Мы высоко оцениваем то, что ЦИК перевел всю свою работу, все чаты и все комиссии по стране в Telegram. Но мы сплошь и рядом видим, что чиновники звонят друг другу в WhatsApp, пересылают там документы, в том числе конкурсную и финансовую документацию. Допускаю на уровне ведомственных распоряжений запретить чиновникам в принципе пользоваться WhatsApp, особенно в ситуации давления на нашу страну, в ситуации информационной и кибер-войны, которая против нас ведется», - заявил Малькевич.

Источник: Псковская Лента Новостей
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