Общество

Важность комфорта сотрудников на работе отметили 77% работодателей

Комфортная атмосфера на работе повышает эффективность сотрудников, считают 77% работодателей. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», пишут «Известия». В исследовании приняли участие более 1 тыс. работодателей из всех регионов России.

Почти четверть опрошенных работодателей (23%) рассказали, что для повышения эффективности сотрудников необходимо сохранять стрессовость в работе, однако большинство (77%) уверены, что лучше сосредоточиться на работе позволяет комфортная атмосфера на работе.

Для того чтобы измерить благополучие сотрудников, необходимо лично общаться с каждым сотрудником компании, считают 71% работодателей. Еще четверть опрошенных (26%) получают информацию о настроениях в штате от менеджеров подразделений. В каждой пятой компании проводятся анонимные опросы, а в 9% случаях работодатели получают информацию от HR-подразделения. Еще 6% ответили, что никак не измеряют благополучие своих сотрудников.

Половина опрошенных выразили уверенность в том, что забота о создании благоприятной атмосфере в коллективе лежит на управляющих менеджерах, в то время как четверть представителей компаний (24%) отметили, что влияние менеджеров на настроение в командах не критическое, а на благополучие сильнее влияют другие факторы.

Еще 15% участников исследования указали, что наибольшее влияние на благополучие сотрудников оказывают действия топ-менеджмента компании, а 11% работодателей считают, что о своем благополучии должны заботиться сами сотрудники.