Общество

В ПФР рассказали о влиянии службы в армии на пенсию

Трудовой стаж включает в себя период срочной службы в армии, и за каждый отслуженный год предполагается начисление 1,8 пенсионного коэффициента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

В ведомстве уточнили, что в отдельных ситуациях учитывается служба в армии до 2002 года, но при подобном варианте не во всех случаях возможно получение наибольшего размера выплат.

Отмечается, что общий размер страховой пенсии состоит из фиксированной части и стоимости накопленных коэффициентов.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты представляют собой показатель, определяющий размер пенсии. Они начисляются ежегодно за работу или деятельность другого характера, которая учитывается в процессе расчета пенсии, после чего все начисленные коэффициенты суммируются.