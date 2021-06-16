Общество

Услуги сопровождения на вокзалах ОЖД в мае получили более 2300 пассажиров

В мае 2021 года услуги сопровождения на вокзалах Октябрьской железной дороги получили более 2,3 тыс. пассажиров, всего за 5 месяцев 2021 года – порядка 8 тыс. пассажиров.

По итогам мая наиболее востребованной услуга сопровождения пассажиров была на Ладожском и Московском вокзалах Санкт-Петербурга, на которые пришлось около 70% всех оформленных заявок, а также на Ленинградском вокзале Москвы. Также услуга пользуется спросом на Витебском вокзале Санкт-Петербурга, вокзалах Петрозаводска, Великих Лук и Мурманска, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОЖД.

Напомним, что в условиях текущей эпидемической обстановки услуги сопровождения оказываются с учетом всех рекомендаций по соблюдению мер предосторожности. Заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в центре содействия мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00 (доб. 1). Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг.